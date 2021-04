DNXcorp : le résultat net part du groupe de l'exercice 2020 s'établit à 2,4 ME

DNXcorp : le résultat net part du groupe de l'exercice 2020 s'établit à 2,4 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du deuxième semestre 2020 du Groupe DNXcorp s'est établi à 9 ME, en baisse de 7% par rapport au deuxième semestre 2019. Sur l'ensemble de l'exercice 2020, les ventes ont totalisé 20,2 ME, en léger retrait de 2,2%.

Les bonnes performances de l'activité Webcams pendant les périodes de confinement n'ont pas totalement compensé le recul du chiffre d'affaires du deuxième semestre 2020 lié à la cession des activités Rencontre et VOD, réalisée à la fin du premier semestre 2020.

Le résultat opérationnel de l'exercice confirme la progression du premier semestre, en progression de 42,1% par rapport à 2020. Suite à la cession des activités Rencontre et VOD, les équipes ont pu être allégées, ce qui a permis de réduire les coûts fixes. Parallèlement, la conversion des sites webcams a été améliorée, réduisant le poids de la publicité.

La rentabilité se renforce, à 15,7% du Chiffre d'Affaires contre 10,8% sur 2019.

Le résultat financier de -0,4 ME est principalement lié à une nouvelle dépréciation des titres du groupe Syscommerce dans lequel DNXcorp détient une participation de 19,66% au 31 décembre 2020. Le Groupe Syscommerce fait face à une baisse très marquée de ses ventes et de sa rentabilité.

Le résultat net des activités poursuivies s'établit à 2,4 ME, en hausse de 67% par rapport à l'exercice 2019. La rentabilité nette des activités poursuivies progresse à 11,7% du Chiffre d'Affaires contre 6,8% en 2019.

Le Résultat Net part du Groupe de l'exercice 2020 s'établit à 2,4 ME, en forte hausse de 86,9% sur un an.

La trésorerie minorée des passifs financiers courants s'établit à 4,6 ME au 31 décembre 2020. Le Groupe DNXcorp reste dégagé de tout emprunt bancaire.

Impact de la crise coronavirus

Les mesures de confinement instaurées en Europe n'ont pas compromis la continuité d'exploitation du Groupe et de ses filiales. Les salariés opèrent aujourd'hui pour la plupart en télétravail avec une efficacité préservée.

A ce stade, le Groupe n'observe pas d'augmentation significative de ses créances échues et de ses dettes. Le Groupe réévalue toutefois à intervalles réguliers les effets de la crise sur ses activités.

Les périodes de confinement ont été plutôt favorables à l'activité, le recrutement de nouveaux clients ayant progressé. Cependant les périodes alternées de déconfinement ont montré que les clients recrutés étaient moins fidélisés dès le retour à la normale. DNXcorp estime aujourd'hui que l'impact à long terme de cette période particulière sera plutôt neutre en terme de chiffre d'affaires et de profitabilité.

La direction ne prévoit pas de se développer par acquisition à moyen terme, mais par un développement de ses ventes à l'international, qui peut se faire par des investissements progressifs. En considérant de plus que les rendements sécurisés des actifs financiers sont négatifs, le Groupe a décidé de redistribuer une nouvelle fois à ses actionnaires une partie de sa trésorerie non exploitée.

Après l'acompte sur dividendes exceptionnel de 1,70 euro versé le 12 novembre 2020, DNXcorp distribuera ainsi un solde de dividendes exceptionnel de 1,24 euro par action à la fin du mois de mai 2021.

Prochaine publication : Chiffre d'Affaires et Résultats semestriels S1 2021, le 21 octobre 2021 après clôture.