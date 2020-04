DNXCorp : le bénéfice a chuté en 2019

(Boursier.com) — DNXCorp a vu son chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019 s'établir à 4,9 ME, en baisse de 5,7% par rapport au quatrième trimestre 2018. En cumulé depuis le début de l'exercice 2019, le chiffre d'affaires annuel s'établit à 20,7 ME, en recul de 9,3% par rapport à l'exercice précédent.

L'activité Webcams reste en légère progression par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent. L'activité Rencontre confirme la forte baisse des ventes suite au décrochage marqué du troisième trimestre et pèse sur l'ensemble du chiffre d'affaires du Groupe.

La baisse du chiffre d'affaires impacte le résultat opérationnel 2019 qui s'établit à 2,2 ME, en baisse de 20,2% par rapport à l'exercice précédent. Le taux de marge opérationnelle baisse mais reste solide, à 10,8% contre 12,3% sur 2018.

Le résultat net des activités poursuivies s'établit à 1,4 ME, en chute de 44,6% par rapport à l'exercice 2018. La rentabilité nette des activités poursuivies baisse à 6,8% du Chiffre d'Affaires contre 11,2% en 2018.

En intégrant le résultat des activités arrêtées ou cédées, le Résultat net s'établit à 1,3 ME, en baisse de 54,1% sur un an. Le Résultat Net part du Groupe de l'exercice 2019 s'établit à 1,3 ME, en retrait de 25,9% sur un an.

Le dividende versé au titre de l'exercice sera limité à l'acompte qui avait été annoncé en septembre 2019, soit 0,21 Euro par action, qui sera versé dans le courant du mois de juin. Ce versement correspond à 33% du Résultat Net.