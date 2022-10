DNXcorp : la rentabilité se tasse au 1er semestre 2022 ; pas d'acompte sur dividende

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de DNXcorp au 1er semestre 2022 s'établit à 9,8 millions d'euros, en baisse de -4,6% par rapport au 1er semestre 2021.

Le résultat opérationnel du groupe s'établit à 2 ME en forte hausse de +13,1% par rapport au 1er semestre 2021. La marge opérationnelle s'établit à 20,3% du chiffre d'affaires (17,1% sur l'exercice précédent). La marge opérationnelle a progressé du fait de la réduction des dépenses publicitaires sur Google qui, suite à un changement de politique de diffusion des campagnes, diffuse depuis septembre 2021 les campagnes du secteur auprès d'un public moins nombreux, mais plus qualifié.

Le résultat net s'élève à 1,9 ME, en baisse de -12,6% sur un an (2,17 ME au 30 juin 2022). La rentabilité nette part du groupe diminue légèrement à 19,4% du chiffre d'affaires (21,2% sur le 1er semestre 2021). Cette baisse s'explique principalement par le produit financier exceptionnel de 466 kE enregistré au cours du 1er semestre 2021, lié à la plus-value de cession sur les titres de Syscommerce.

La trésorerie, minorée des passifs financiers courants, s'établit à 6,5 ME au 30 juin. Le Groupe reste dégagé de tout emprunt bancaire.

Pas d'acompte sur dividende

Contrairement à sa politique historique, le Groupe ne procédera pas à la distribution d'un acompte sur dividendes. La trésorerie du Groupe a en effet été impactée par le rachat de la société PK Multimédia, le 9 septembre, impliquant un premier paiement de 4 ME à la signature du protocole.