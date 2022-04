DNXCorp : l'effet Covid se tasse

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2021 du Groupe DNXCorp s'établit à 20,86 millions d'euros, en hausse de 3,1% par rapport à 2020 (20,25 ME). Au 2e semestre, DNXCorp a bénéficié du recrutement dynamique de nouveaux clients pendant les périodes de confinement 2020 et 2021, la majeure partie de ces nouveaux utilisateurs étant restée fidélisée aux services. Cette dynamique positive est en partie masquée, sur le 1er semestre 2021, du fait de la perte de chiffre d'affaires liée à la cession des activités rencontres et VOD réalisée à la fin du 1er semestre 2020.

Le résultat opérationnel de l'exercice confirme la progression constatée au 1er semestre, avec une croissance de +26,4% par rapport à l'exercice 2020, à 4,02 ME. La rentabilité se renforce, à 19,3% du chiffre d'affaires (15,7% sur 2020).

La forte variation du résultat financier contribue à la variation positive du résultat net, qui s'établit à +4,58 ME, en hausse de 93,8% par rapport à l'exercice 2020 (+2,36 ME). La rentabilité nette des activités poursuivies progresse à 22% du chiffre d'affaires (11,7% en 2020).

La trésorerie minorée des passifs financiers courants s'établit à 8 ME au 31 décembre 2021. Le Groupe DNXCorp reste dégagé de tout emprunt bancaire.

Perspectives

Les mesures de confinement instaurées en Europe ont dans l'ensemble été bénéfiques à l'activité, permettant de dynamiser le recrutement de nouveaux clients. Le Groupe constate cependant que les forts allègements des restrictions sanitaires généralisés depuis le début d'année ont mis fin à cette dynamique, ramenant le recrutement de nouveaux clients à des niveaux plus classiques, et entraînant une légère baisse des ventes depuis le début du mois de mars.

Dividende

DNXCorp proposera à l'Assemblée générale un dividende de 0,94 euros au titre de l'exercice 2021. Après l'acompte sur dividende exceptionnel de 0,47 euro, versé le 9 novembre 2021, DNXCorp distribuera un solde de dividende de 0,47 euro par action, début juin 2022.