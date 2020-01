DNXCorp : Eximium sort

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 6 janvier 2020 par l'AMF, la société par actions simplifiée Eximium, contrôlée par M. Michel Baulé, a déclaré avoir franchi en baisse, le 30 décembre 2019, les seuils de 15% du capital et 10% et 5% du capital et des droits de vote de la société DNXCorp, et ne plus détenir aucune action de cette société. Ce franchissement de seuils résulte de la cession par le déclarant de la totalité des actions DNXCorp qu'il détenait.