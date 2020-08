DNXCorp : conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 17,78% du capital par PM EQUITY

DNXCorp : conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 17,78% du capital par PM EQUITY









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — DNXcorp a été informé par PM EQUITY, holding appartenant à Monsieur Patrice Macar, président de DNXcorp, de la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 355.980 actions DNXcorp par PM EQUITY auprès d'Index Capital Ventures au prix de 10,08 euros par action.

L'acquisition de ces titres, portant sur 17,78% du capital de DNXcorp, permet à PM EQUITY de franchir à la hausse le seuil de 50% du capital de DNXcorp ce qui justifie la prime de contrôle par rapport au cours de bourse du 31 juillet 2020.

A l'issue de cette acquisition PM EQUITY détient 1.075.129 actions DNXcorp représentant 53,7% du capital et 62,9% des droits de vote de la société. Monsieur Patrice Macar détient ainsi directement et indirectement au travers de PM EQUITY un total de 1.139.015 actions DNXcorp représentant 56,9% du capital et 65,4% des droits de vote de la société1.

DNXcorp est une société de droit luxembourgeois. Ce franchissement à la hausse du seuil de 50% du capital de DNXcorp par PM EQUITY n'engendrera donc pas le dépôt d'une offre publique obligatoire au titre de l'article 234-2 sur renvoi de l'article 235-2 du règlement général de l'AMF, dans la mesure où, en application de l'article L.433-3 I et II du Code monétaire et financier, l'obligation de déposer une telle offre publique ne s'applique qu'aux sociétés dont le siège social est situé en France.