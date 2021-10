DNXcorp : augmentation de la rentabilité ; distribution d'acompte en vue

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires du Groupe DNXcorp s'établit à 10,2 millions d'euros en baisse de -8,5% par rapport au 1er semestre 2020. L'activité Webcams reste dynamique et continue de progresser sans compenser la perte de chiffre d'affaires liée à la cession des activités Rencontre et VOD, réalisée à la fin du 1er semestre 2020.

Le résultat opérationnel du groupe s'établit à 1,75 ME, en forte hausse de 23,6% par rapport au 1er semestre 2020. La marge opérationnelle s'établit à 17,1% du chiffre d'affaires contre 12,7% sur l'exercice précédent. La cession des activités Rencontre et VOD a permis d'alléger les équipes et ainsi de réduire les coûts fixes.

Le résultat net s'élève à 2,2 ME, en nette progression de +68,5% sur un an. La rentabilité nette part du groupe augmente également à 21,2% du chiffre d'affaires (11,6% sur le 1er semestre 2020).

La trésorerie, minorée des passifs financiers courants, s'établit à 4,4 ME au 30 juin 2021. Le Groupe reste dégagé de tout emprunt bancaire.

Acompte sur dividende

Dans la continuité de sa politique de large distribution de dividendes, DNXcorp distribuera un acompte sur dividende de 0,47 euro par action, le 9 novembre 2021.