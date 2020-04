DNXCorp : à défaut de rencontre, les filles c'est par webcams !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — DNXCorp qui a publié des comptes 2019 très en retrait hier soir, tente de donner quelques perspectives en cette période totalement inédite.

Le Groupe a constaté depuis le début de la période de confinement des impacts variables selon ses activités. Sur les produits Webcams, le nombre journalier de nouveaux clients "a favorablement progressé, avec un effet positif notoire sur les ventes", se réjouit le groupe.

En revanche, sur les services Rencontre, les ventes sont plutôt en léger recul.

"A ce jour, il est toutefois difficile d'anticiper quel sera l'impact final de la crise sur l'activité du Groupe. Ses ventes sur des activités de type divertissement sont non essentielles et sont fortement liées à l'évolution du pouvoir d'achat des consommateurs, qui pourrait être impacté dans les prochains mois", écrit DNXCorps qui anticipe ainsi une baisse possible des ventes après la fin des confinements en Europe pour 6 à 12 mois.

DNX rappelle aussi que les mesures de confinement instaurées en Europe n'ont pas compromis sa continuité d'exploitation. Les salariés opèrent aujourd'hui tous en télétravail "avec une efficacité préservée".