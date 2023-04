DMS : un premier trimestre 2023 historique

(Boursier.com) — Le groupe d'imagerie médicale DMS a réalisé au premier trimestre 2023, un chiffre d'affaires consolidé de 10,1 ME, en croissance organique de 16%. Ce niveau de chiffre d'affaires constitue un niveau d'activité record pour DMS Group qui franchit, pour la première fois, le seuil des 10 ME de revenus sur un premier trimestre.

En Radiologie, le chiffre d'affaires s'est établi à 7,7 ME, en croissance trimestrielle de +6%. DMS souligne que ce niveau d'activité n'intègre encore aucune livraison de tables de radiologie télécommandées FDX Visionary-RF Premium fabriquées dans le cadre de l'appel d'offres de 96 tables remporté par Fujifilm Healthcare Italie. Les premières livraisons débuteront au deuxième trimestre 2023 et monteront en puissance tout au long de l'année. Dans le sillage de l'exercice 2022, l'activité Radiologie poursuit sur le début de l'exercice son fort développement aux Etats-Unis, avec une croissance de +22% sur la zone, portée par les accords de distribution avec Fujifilm Healthcare et Carestream Health.

En Ostéodensitométrie, le groupe a réalisé un 1er trimestre 2023 très soutenu, enregistrant une croissance de +69%. Cette performance témoigne d'une accélération des ventes en Europe sur le début de l'exercice mais également de la poursuite de la forte reprise de l'activité en Asie, déjà constatée sur la fin de l'exercice précédent, soutenue par l'accord de fabrication pour Fujifilm Healthcare.

DMS Group confirme son objectif d'un chiffre d'affaires consolidé 2023 de 40 ME, qui permettra de matérialiser une croissance à deux chiffres par rapport à 2022. Cet objectif de chiffre d'affaires s'entend uniquement par croissance organique. Le groupe confirme également l'amélioration de sa rentabilité en 2023, avec une amélioration attendue de sa marge d'EBITDA. En 2027, à l'horizon du plan Imaging 2027, DMS rappelle s'être fixé pour objectifs d'atteindre un chiffre d'affaires d'au moins 60 ME et une marge d'EBITDA de 14%.