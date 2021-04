DMS reprend les discussions avec ASIT Biotech!

DMS reprend les discussions avec ASIT Biotech!









(Boursier.com) — Alors que le 16 mars dernier, les deux groupes indiquaient rompre leurs discussions, entamées lors de la signature du préaccord de partenariat annoncé le 11 janvier, DMS fait part de la reprise des discussions!

"Les éléments ayant provoqué la décision d'interrompre les négociations ont été solutionnés", indique DMS.

La parité d'échange ressort à 45 ME pour la division DMS Imaging du DMS Group et 5 ME pour ASIT biotech, à augmenter en fonction de la position de cash net d'ASIT biotech après le paiement en cash des dettes sursitaires et le remboursement des dettes non-sursitaires principalement liées aux subsides.