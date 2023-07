DMS : projet d'acquisition de la société suédoise Solutions For Tomorrow

(Boursier.com) — DMS a annoncé la signature d'un accord en vue de l'acquisition de la société suédoise Solutions For Tomorrow, spécialiste des équipements de radiologie mobile. Cette acquisition sera intégralement réalisée par échange de titres.

Solutions For Tomorrow est spécialisée sur le segment de l'imagerie médicale mobile motorisée avec une solution haut de gamme aux caractéristiques présentées comme " inégalées en termes de compacité, d'ergonomie et de puissance " et protégée par 15 brevets. Elle emploie 23 collaborateurs et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 6 ME.

" Avec cette acquisition, DMS Group possèdera une offre de radiologie mobile complète associant sa solution en cours de développement dédiée au marché du mobile haut de gamme non motorisé et une solution motorisée à destination des hôpitaux des grandes tailles et du marché nord-américain ", commente DMS.

Comme pour l'ensemble de la gamme du groupe, la plateforme ADAM (logiciel propriétaire du groupe DMS) sera déployée sur les solutions Solutions For Tomorrow. L'intégration de Solutions For Tomorrow accélérera l'exécution du plan Imaging 2027 avec de nouveaux objectifs financiers qui seront communiqués dès la finalisation de l'opération.