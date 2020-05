DMS : partenariat industriel pour un nouveau produit dédié au lipofilling

DMS Biotech, division du groupe DMS constituée d'Hybrigenics et de ses filiales, annonce démarrer la phase d'industrialisation de son nouveau produit dédié au lipofilling (technique chirurgicale d'autogreffe utilisant le tissu adipeux). Pour l'industrialisation de ce dispositif médical, DMS Biotech a mis en place un partenariat industriel avec le plasturgiste français SGH Healthcaring.

DMS Biotech rappelle avoir conçu un dispositif médical permettant d'optimiser le temps de prélèvement et de traitement de volumes importants de graisse. Cette solution technique brevetée viendra étendre la gamme de kits Adip'sculpt dédiée au lipofilling, actuellement utilisée en chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice et commercialisée dans 24 pays, par un réseau de 16 distributeurs.

Fin 2019, DMS Biotech a obtenu l'autorisation de commercialisation aux Etats-Unis (agrément 510(k) auprès de la Food & Drug Administration (FDA). Ce nouveau produit est particulièrement adapté à ce marché, ainsi qu'au territoire sud-américain, où les quantités de graisse injectées au niveau de la poitrine ou des fesses dans le cadre de chirurgies plastiques à visée réparatrice ou esthétique, sont généralement plus importantes que sur d'autres marchés