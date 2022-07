DMS : nouveau Conseil d'administration et nouvelle gouvernance

(Boursier.com) — Lors de l'Assemblée générale mixte qui s'est tenue le 18 juillet, les actionnaires de DMS - Diagnostic Medical Systems ont souhaité la mise en place d'un nouveau Conseil d'administration et d'une nouvelle gouvernance avec pour principaux objectifs :

-de remettre les actionnaires au centre des intérêts du groupe ;

- d'insuffler une véritable dynamique boursière ;

- de capitaliser sur les équipes en place et leurs compétences pour poursuivre le développement du groupe.

Fort d'une activité en croissance organique (rappel : +16% en 2021) et du potentiel de développement important des filiales du Groupe, le nouveau Conseil d'administration souhaite lancer un plan d'action construit autour de trois thèmes :

- la mise en place d'une nouvelle gouvernance, transparente et indépendante ;

- une revalorisation de l'action DMS Group à travers la mise en place d'une stratégie et d'une communication financière efficientes visant à créer de la valeur pour les actionnaires et pour le groupe ;

- un recentrage sur les métiers porteurs du groupe afin de tirer parti de leur potentiel de développement tout en anticipant les opportunités de consolidations offertes par le marché.

Une feuille de route détaillée sera communiquée dans les prochaines semaines.

Des contacts ont d'ores et déjà été établis afin de renforcer la structure managériale du groupe et déployer la stratégie.

Le nouveau Conseil d'administration est désormais constitué de 3 membres :

- Samuel Sancerni, Président du Conseil d'administration

- Léone Atayi, Administratrice et Directrice générale de Hybrigenics (division Biotech de DMS Groupe)

- Régis Roche, Administrateur Indépendant et fondateur de Stemcis.

Le renouvellement du mandat d'administrateur de Jean-Paul Ansel n'a pas été approuvé par les actionnaires.

Les mandats de Louise Armengaud, Corinne Lacazotte-Leleu et Laurie Lafargue-Moreau ont été révoqués.

Mme See-Nuan Simonyi a démissionné de son poste d'administrateur.