DMS : marge d'Ebitda de 5,1%

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, DMS a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 18,3 ME, en croissance organique de +17%.

DMS Group a enregistré un EBITDA de 0,9 ME, en progression de +1 ME par rapport au 1er semestre 2020 représentant une marge d'EBITDA de 5,1%.

Le résultat net part du groupe du 1er semestre 2021 ressort à -0,6 ME, après comptabilisation d'un résultat financier -0,1 ME, contre -0,5 ME un an plus tôt, et des intérêts minoritaires...