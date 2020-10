DMS : intègre aujourd'hui l'indice EnterNext PEA-PME 150 d'Euronext

DMS : intègre aujourd'hui l'indice EnterNext PEA-PME 150 d'Euronext









(Boursier.com) — A l'occasion de la publication de ses comptes semestriels affichant 3,6 ME de bénéfices, DMS - Diagnostic Medical Systems indique intégrer l'indice EnterNext PEA-PME 150 d'Euronext à compter du 1er octobre.

Lancé en 2014, l'indice EnterNext PEA-PME 150 se compose de 150 entreprises françaises, PME-ETI cotées sur les marchés d'Euronext et d'Euronext Growth à Paris et faisant partie des 80% des valeurs les plus liquides éligibles au PEA-PME. Les valeurs sont classées par capitalisation boursière flottante. Le poids de chaque valeur est plafonné à 2,5 % et une limite de 20% est appliquée par secteur. L'indice est révisé une fois par an et sa pondération revue trimestriellement.