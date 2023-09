DMS Imaging : renoue avec les bénéfices

(Boursier.com) — DMS Imaging enregistre un chiffre d'affaires de 20,8 ME au titre du 1er semestre 2023, en progression de 14% par rapport au 1er semestre 2022, dont 43% de ventes directes en marque propre via des distributeurs, et 57% de ventes indirectes en marque blanche via des accords OEM avec des acteurs mondiaux. Sur le semestre, le Groupe réalise 79% de son chiffre d'affaires à l'international et renforce ses positions en Amérique et en Asie

DMS Imaging publie un Ebitda de 2,2 ME en hausse de +16% par rapport au 1er semestre 2022, soit une marge d'Ebitda de 10,7% vs 10,3% au 1er semestre 2022, en ligne avec le plan stratégique Imaging 2027.

Le résultat net consolidé s'établit en un bénéfice de 0,7 ME sur le 1er semestre 2023 (-4oME en 2022 sur la même période). Cette hausse s'explique principalement par une amélioration de la rentabilité de l'activité récurrente du groupe et par l'absence d'opérations exceptionnelles.

La situation financière de DMS Imaging demeure saine et équilibrée avec des capitaux propres de 11,4 ME au 30 juin 2023 et une trésorerie disponible de 3,5 ME.

Les dettes financières (hors dettes locatives IFRS 16) s'élèvent à 12,9 ME. Au 30 juin 2023, l'endettement financier net s'établit à 8,7 ME.

Perspectives

Le 2e semestre 2023 devrait s'inscrire dans la continuité du 1er semestre, tant en termes d'activité que de résultats. DMS Imaging est donc confiant dans sa capacité à atteindre son objectif 2023 d'un chiffre d'affaires de 40 ME, soit une croissance attendue supérieure à 12,5% (à données comparables), associé à une progression de la rentabilité.