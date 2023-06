DMS Imaging : le transfert sur Euronext Growth à Paris et à Bruxelles est prévu cet été

(Boursier.com) — DMS Imaging confirme son projet de transfert sur le marché Euronext Growth à Paris et à Bruxelles afin de simplifier le fonctionnement de la société et de diminuer ses coûts, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.

Sous réserve de l'accord d'Euronext Paris et Bruxelles et de l'accord de l'autorité réglementaire belge (la Financial Services and Markets Authority ou FSMA), cette cotation s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission directe aux négociations des actions existantes de DMS Imaging, qui cesseront concomitamment d'être cotées sur les marchés réglementés Euronext Paris et Bruxelles. Aucune action nouvelle ne sera émise à l'occasion de ce transfert.

L'admission sur Euronext Growth à Paris et à Bruxelles interviendra au plus tôt après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la dernière Assemblée Générale, soit au plus tôt le 8 août 2023.

Le code mnémonique de l'action DMS Imaging (DMSIM) serait modifié à l'occasion du transfert sur Euronext Growth à Paris et à Bruxelles. Le code ISIN (BE0974289218) demeurerait inchangé.

Par ailleurs, l'action DMS Imaging resterait éligible aux PEA et PEA-PME à l'issue du transfert sur Euronext Growth à Paris et à Bruxelles.