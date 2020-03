DMS / Hybrigenics : étude finale attendue

(Boursier.com) — DMS Biotech, division de Diagnostic Medical Systems Group consacrée aux biotechnologies et spécialisée dans le développement de solutions techniques innovantes pour l'utilisation du tissu adipeux en médecine, constituée d'Hybrigenics et de ses filiales, continue d'avancer dans le cadre des résultats de ses travaux sur l'utilisation des cellules du tissu adipeux dans le traitement de l'arthrose qui seront disponibles courant mars 2020, explique le groupe. L'étude finale, détaillant la méthodologie et les résultats obtenus, sera alors soumise pour publication dans une revue scientifique reconnue. Un délai de plusieurs mois est généralement nécessaire avant la finalisation du manuscrit et sa publication. "Il n'est donc à ce jour pas possible d'indiquer la date précise de parution de l'article scientifique", conclut le groupe.