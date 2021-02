DMS : homologation du plan de réorganisation d'ASIT biotech

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — DMS a été informé que le Tribunal de l'entreprise de Liège avait homologué, le 9 février 2021, le plan de réorganisation judiciaire d'ASIT biotech. L'homologation constituait l'une des conditions au projet d'opération de rapprochement entre DMS Group et ASIT biotech, annoncé le 11 janvier 2021, en vue de la prise de contrôle d'ASIT biotech par DMS Group par voie d'apport partiel d'actif de la division DMS Imaging. Ce projet d'opération est soumis à un certain nombre de conditions suspensives, parmi lesquelles l'approbation de l'opération envisagée par les actionnaires d'ASIT biotech et de DMS Group. Les modalités définitives de ce projet d'opération seront détaillées ultérieurement.