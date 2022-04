DMS Group : redressement de l'EBITDA sur l'exercice 2021

(Boursier.com) — DMS Group a enregistré en 2021 un EBITDA de 1,9 ME, en nette progression par rapport à 2020 où ce solde était juste à l'équilibre. La marge d'EBITDA 2021 se situe à 5,1%. Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, en augmentation du fait des amortissements des nouveaux projets de R&D et du nouveau bâtiment de Gallargues-le-Montueux, le résultat opérationnel courant s'établit à -0,8 ME, en amélioration de +1,6 ME d'un exercice à l'autre. Les autres produits et charges opérationnels s'élèvent à -2,8 ME, constitués des frais et honoraires liés à l'acquisition d'Asit biotech en 2021 et de dépréciations d'immobilisation liées à l'arrêt d'un projet de R&D sur la filiale Stemcis au sein du pôle DMS Biotech. Après comptabilisation d'un résultat financier de -0,4 ME, le résultat net part du groupe 2021 ressort à -3,9 ME en amélioration de +1,4 ME par rapport à l'exercice précédent.

L'EBITDA de la division DMS Imaging s'est établi à un montant record de 2,5 ME en 2021, quasiment doublé par rapport à l'exercice 2020 (1,3 ME). La marge d'EBITDA est ainsi passée de 4,2% en 2020 à 6,8% en 2021.

Dans le sillage de la croissance soutenue de 2021, DMS Group a bien démarré le nouvel exercice avec un chiffre d'affaires de 8,9 ME au 1er trimestre 2022, niveau d'activité comparable à celui réalisé au 4ème trimestre 2021 et stable par rapport au 1er trimestre 2021 qui avait été marqué par un niveau élevé de facturations pour l'activité Radiologie lié à la livraison d'un contrat majeur dans le cadre d'un appel d'offre de la Banque mondiale au cours de la période. En ostéodensitométrie, l'activité est très dynamique sur le début de l'exercice (+57% de croissance au 1er trimestre 2022), avec une montée en puissance de l'export et du contrat commercial avec Fujifilm.

Les tensions en matière d'approvisionnement, notamment pour certains composants électroniques ou équipements, demeurent toutefois particulièrement vives sur le début de l'année 2022 mais n'ont occasionné que des impacts modérés au 1er trimestre 2022, grâce à l'agilité des équipes achats, supply chain et production du groupe. En imagerie, DMS Group souligne que l'année 2022 verra le développement des partenariats avec Fujifilm, aux Etats-Unis ainsi que sur la zone Afrique et Moyen-Orient consécutivement à l'extension de l'accord de distribution de la table de radiologie Platinum DRF Adam. Le premier modèle de la nouvelle table de radiologie Platinum Néo, basée sur une plate-forme logicielle dotée d'une capacité à embarquer de l'intelligence machine et à terme des fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA), a été livrée en fin de 1er trimestre. Son déploiement international va s'accélérer au cours du second semestre 2022.