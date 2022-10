(Boursier.com) — DMS Group présente son plan stratégique 'Imaging 2027' visant à devenir un acteur incontournable de l'imagerie médicale en Europe. Le groupe entend réaliser plus de 60 ME de chiffre d'affaires et 14% de marge d'EBITDA à horizon 2027 uniquement par croissance organique, et accompagner la consolidation du secteur de l'imagerie via la conclusion de nouveaux rapprochements et partenariats stratégiques et/ou financiers avec des acteurs majeurs du secteur... A travers sa filiale DMS Imaging, DMS Group est aujourd'hui un spécialiste français reconnu de l'imagerie médicale, avec des solutions haut de gamme d'imagerie dédiée à la radiologie digitale et à l'ostéodensitométrie. Ce plan stratégique vise à faire de DMS Group une medtech d'imagerie médicale européenne de premier plan et indépendante, partenaire des plus grandes medtechs internationales et actrice de la consolidation de son marché.

A travers ses produits phares en radiologie et ostéodensitométrie, dotées des technologies les plus avancées, DMS Group a pour objectif d'apporter toujours plus d'innovation et d'excellence à ses clients de l'imagerie médicale. Présentée il y a un an lors des Journées Francophones de Radiologie 2021, la nouvelle table de radiologie Platinum Néo, première solution disponible sur le marché embarquant un moteur 'd'intelligence machine', est commercialisée depuis 2022. Parallèlement, DMS group s'est lancé dans le développement de deux nouvelles solutions d'imagerie haut de gamme, un mobile de radiologie et un arceau de bloc opératoire, qui seront fabriqués en France et viendront renforcer la gamme de produits de DMS Imaging d'ici à 2024 et 2025. Ces nouvelles solutions soutiendront la croissance future. Dans le cadre de ce projet, DMS Group a noué un partenariat stratégique avec la société australienne Micro-X pour la fourniture de tubes à rayons X à cathode froide, une solution technologique innovante de premier plan, dont les premiers essais d'intégration sont en cours.

Baptisé MC2, ce projet structurant de développement, bénéficie d'un financement par le gouvernement français dans le cadre du Plan de Relance et du Programme d'investissements d'avenir.

En ostéodensitométrie, DMS Group ambitionne le développement d'une nouvelle gamme d'ostéodensitomètres sur les segments de marché moyen et haut de gamme, à plus forte valeur ajoutée et dotés d'un haut niveau de validation scientifique.

Durant les dernières années, DMS Group s'est fortement renforcé avec des experts métiers venant d'industries de process. Ces nouvelles compétences, associées aux savoir-faire des équipes historiques, et aux moyens offerts par l'unité moderne de production de Gallargues-le-Montueux "permettent d'aborder sereinement les futurs défis". A ce jour, DMS Group est déjà le partenaire industriel de Canon Medical System Europe, Carestream Healthcare et Fujifilm Healthcare à travers le monde dans le cadre de contrats en marque blanche. A travers Imaging 2027, l'objectif est de faire de DMS Group l'un des principaux partenaires industriels de géants mondiaux de l'imagerie qui sont à la recherche des meilleures solutions pour leurs imagerie conventionnelle numérique.

Parallèlement, DMS Group entend poursuivre la commercialisation de ses solutions en marque propre auprès des hôpitaux et centres de radiologie, aussi bien sur son marché domestique grâce aux accords de référencement majeurs auprès des centrales d'achats qui assurent la vente directe et la distribution aux hôpitaux publics, qu'à travers son réseau de 140 distributeurs dans le monde entier.

Au-delà du potentiel de croissance organique, DMS Group entend être un acteur moteur du mouvement de consolidation du secteur de l'imagerie dans le cadre du plan Imaging 2027 afin de devenir un leader européen du secteur. Dans cette perspective, le groupe souhaite nouer de nouvelles alliances stratégiques et/ou capitalistiques afin de faire émerger une véritable filière française et européenne en imagerie médicale (consolidation horizontale et verticale). En outre, le groupe souhaite renforcer son actionnariat et se doter d'un ou plusieurs actionnaires de référence pour accompagner et soutenir son développement.

Pour accompagner les développements du groupe dans le cadre du plan Imaging 2027, le nouveau Conseil d'administration de DMS Group a souhaité mettre en place un Comité stratégique pour la division DMS Imaging avec des personnalités de haut niveau du monde de l'imagerie médicale et spécialistes de la stratégie d'entreprise dans ce secteur. Mark Holmshaw a réalisé l'ensemble de sa carrière dans le secteur de l'imagerie médicale. Christophe Lala a réalisé l'ensemble de sa carrière au sein de la division Healthcare de General Electrics. En outre, le groupe peut s'appuyer sur l'expertise internationale de Jean-François Gendron, administrateur indépendant de DMS Imaging et Conseiller du commerce extérieur de la France.

DMS Group a conclu le 19 octobre un protocole d'accord en vue d'organiser la cession de l'intégralité des actions détenues au capital d'Hybrigenics, représentant 43,41% du capital social de la société. L'opération a pour objectif de valoriser au mieux cette participation, tant pour les actionnaires de DMS Group que pour ceux d'Hybrigenics. Cette opération permettra d'une part à DMS Group de renforcer sa trésorerie disponible afin de financer les investissements visant à accélérer ses développements et sa croissance dans le cadre du plan Imaging 2027 mais aussi de rester focus sur sa stratégie et ses objectifs en matière d'imagerie médicale.

DMS Group confirme aussi son intention de mener un projet d'émission et d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) à ses actionnaires. De plus amples détails sur les modalités de ce projet d'émission seront communiqués dans les prochaines semaines.