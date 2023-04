DMS Group : pertes creusées en 2022, objectifs 2023 confirmés

(Boursier.com) — DMS Group a creusé ses pertes l'an passé avec un déficit net de 6,8 millions d'euros contre un déficit de 3,9 ME un an auparavant. L'EBITDA s'élève à 2,0 ME, en progression de +30%. Il représente une marge d'EBITDA de 5,6%, contre 4,2% sur l'exercice précédent. Les charges externes comptabilisées en 2022 intègrent des coûts liés à l'opération d'apport du pôle imagerie médicale (coûts de première cotation, frais comptables additionnels, charges juridiques diverses héritées d'ASIT Biotech, etc.) pour un montant de 0,5 ME. Retraité de ces charges, l'EBITDA de DMS Group s'établit à 2,5 ME, soit une marge d'EBITDA de 7%, en nette progression par rapport à 2021. Cette évolution témoigne de la poursuite de l'amélioration de la rentabilité opérationnelle des activités d'imagerie médicale, d'autant plus significative qu'elle a été réalisée dans un contexte de vives tensions en matière d'approvisionnements. En vertu de la norme IFRS 5, la division DMS Biotech a été reclassée en actifs et passifs destinés à être cédés, ainsi qu'en résultat des activités abandonnées à la clôture 2022. En conséquence, elle ne contribue plus à l'EBITDA de DMS Group. Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant ressort à -0,3 ME.

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 35,3 ME en 2022, quasi stable par rapport à l'exercice précédent (-3%), malgré un effet de base important par rapport à 2021. Pour rappel, le groupe avait bénéficié d'un contrat à caractère exceptionnel en 20211 pour la livraison de tables de radiologie à l'international et avait également réalisé près de 4% de son chiffre d'affaires en Ukraine, Russie et Biélorussie en 2021. En outre, DMS Group a opéré en début d'année 2022 la cession de la division DMS Wellness, qui avait réalisé un chiffre d'affaires de 0,2 ME en 2021.

En 2022, DMS Group génère un cash-flow d'exploitation positif de +1,0 ME. Les flux d'investissement consomment -3,1 ME, dont -2,6 ME de CAPEX (dépenses d'immobilisations). Les flux de financement de +3,1 ME intègrent +5,9 ME d'augmentation de capital au titre de l'opération d'apport de la division imagerie médicale à ASIT Biotech (devenu DMS Imaging), des nouveaux emprunts financiers à hauteur de +5,7 ME, et -8,6 ME de remboursements de dettes et d'avances réalisées sur l'exercice. Finalement, la variation nette de trésorerie est positive de +0,3 ME sur l'exercice

Au 1er trimestre 2023, DMS Group enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 10,1 ME, en croissance organique de +16%, qui constitue un niveau d'activité record pour DMS Group qui franchit, pour la première fois, le seuil des 10 ME de revenus sur un 1er trimestre. Dans le sillage de la fin d'année 2022, le groupe débute ainsi le nouvel exercice 2023 sur un rythme d'activité soutenu, en croissance à deux chiffres. La division DMS Imaging va bénéficier à compter du 2ème trimestre 2023 des premières livraisons de tables de radiologie télécommandées FDX Visionary-RF Premium fabriquées par DMS Imaging dans le cadre de l'appel d'offres de 96 tables remporté par Fujifilm Healthcare Italie. Fort de ce bon début d'année, DMS Group confirme son objectif d'un chiffre d'affaires consolidé de 40 ME, qui permettra de matérialiser une croissance à deux chiffres par rapport à 2022. Cet objectif de chiffre d'affaires s'entend uniquement par croissance organique.

Le groupe confirme également l'amélioration de sa rentabilité en 2023, avec une progression attendue de sa marge d'EBITDA. En 2027, à l'horizon du plan Imaging 2027, DMS Group s'est fixé pour objectifs d'atteindre un chiffre d'affaires d'au moins 60 ME et une marge d'EBITDA de 14%. Le groupe reviendra sur l'ensemble de ses perspectives et les avancées réalisées dans le cadre du plan stratégique Imaging 2027 le 31 mai 2023 lors d'un webinaire ouvert à ses actionnaires et aux investisseurs individuels.