DMS Group : Objectifs annuels confirmés

(Boursier.com) — DMS Group a enregistré un chiffre d'affaires de 29,7 ME au titre des 9 premiers mois de l'exercice 2023, soit une hausse de 17% par rapport à la même période de l'exercice 2022. Les ventes directes en marque propre via des distributeurs totalisent 40% de l'activité, et les ventes indirectes en marque blanche pour des acteurs mondiaux représentent 60%.

L'évolution favorable du mix produit se poursuit avec une contribution croissante de l'activité Ostéodensitométrie : sur le 3e trimestre, l'activité Radiologie progresse de 17% à 6,7 ME (+11% à 23,3 ME sur 9 mois), et l'activité Ostéodensitométrie de 40% à 2,1 ME (+44% à 6,4 ME sur 9 mois).

A fin septembre, l'activité Radiologie représente 78% du chiffre d'affaires et l'activité Ostéodensitométrie 22%.

Consécutivement à la cession de 17% du capital d'Aton (anciennement Hybrigenics) par DMS Group en février 2023 (communiqué du 08/02/2023), DMS Group ne détient plus qu'une participation de 23% dans cette société. Aton (anciennement Hybrigenics) n'est donc plus consolidé dans les comptes depuis le 1er janvier 2023.

Le troisième trimestre s'est conclu avec la finalisation de l'acquisition de Solutions For Tomorrow, une société suédoise spécialisée dans les équipements radiologiques mobiles haut de gamme.

- Cette acquisition renforce la position du groupe DMS sur le marché de l'imagerie mobile à l'échelle mondiale et s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance externe du groupe visant à créer un champion européen du secteur. Solutions For Tomorrow possède une base installée de 500 équipements répartis dans 35 pays.

- L'acquisition de Solutions For Tomorrow a été réalisée entièrement par actions sur la base d'un cours de bourse post opération de 1,68 euro, correspondant à une valeur d'entreprise de DMS Group de 40 ME, ajustée de sa dette nette.

Cette opération sera relutive pour les actionnaires compte tenu de l'implémentation de fortes synergies commerciales, industrielles et opérationnelles à horizon 18 mois.

- Solutions For Tomorrow sera consolidé à partir du 4e trimestre 2023 et DMS Group se concentre déjà sur la mise en oeuvre de premières synergies à court terme.

Perspectives 2023 : confirmation des objectifs

DMS Group dispose d'une solide visibilité sur la fin de l'exercice et confirme son objectif de chiffre d'affaires de 40 ME à périmètre constant.

Prochains rendez-vous :

22 novembre 2023 : Forum Euroland Mid & Small Caps

18 janvier 2024 : Chiffre d'affaires annuel 2023

15 avril 2024 : Résultats annuels 2023.