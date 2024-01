DMS Group invité par l'Elysée à Davos pour accompagner Emmanuel Macron

(Boursier.com) — DMS Group, acteur majeur de l'industrie française de la radiologie numérique coté sur Euronext Growth (ALDMS), annonce sa participation à la délégation française à Davos, invitée par l'Elysée et Business France pour accompagner le Président Emmanuel Macron.

Pour la première fois, la délégation française à Davos réunit 20 startups et PME soigneusement sélectionnées en raison de leur potentiel de développement, de leur excellence technologique et de leur rayonnement international. DMS Group, fort de ses 40 ans d'excellence en imagerie médicale, se positionne comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur. La qualité de ses solutions, sa flexibilité, son ingéniosité et ses valeurs responsables en font un choix privilégié aussi bien sur le marché national qu'international.