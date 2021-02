DMS GRoup : extension sur le marché américain de l'accord commercial avec Fujifilm

Dans le prolongement de l'accord pour la commercialisation de la gamme d'ostéodensitométrie conclu en 2017 avec Fujifilm Europe, étendu à de nouvelles zones (Afrique, Moyen-Orient et Asie du sud-est) en 2019, Diagnostic Medical Systems Group - DMS avait signé à l'occasion du salon 2019 de la RNSA (Radiological Society of North America - Sociétés de Radiologie Nord-américaine) un accord pour la distribution de sa table de radiologie télécommandée Platinum Adam pour l'Europe.

Aujourd'hui, DMS annonce l'extension sur le marché nord-américain de ce partenariat en radiologie avec Fujifilm Medical Systems U.S.A. Cette extension, conclue en marge de l'édition 2020 du salon RSNA qui s'est tenu en décembre 2020, entre en vigueur ce 4 février consécutivement à l'obtention de l'homologation par les autorités américaines de la FDA (Food and Drug Administration) pour la solution de radiologie Platinum incluant sa nouvelle plateforme d'imagerie Adam.

Fujifilm Medical Systems U.S.A. commercialisera cette nouvelle solution sous le nom Persona RF Premium.

Ce système de radiographie et de fluoroscopie propose tous les avantages de la solution Platinum, considérée comme l'une des solutions les plus performantes du marché, et intègre la nouvelle solution d'imagerie Adam. Cette nouvelle plateforme logicielle, permet une augmentation significative du workflow tout en utilisant une technologie d'optimisation des images basées sur des algorithmes d'intelligence artificielle (deep learning) qui garantissent des images de qualité optimale avec une dose de rayons plus faible que sur la plupart des autres solutions existantes sur le marché. Elle adresse l'ensemble des examens radiologiques généraux et aussi les examens spécialisés (ostéo articulaires, pulmonaires, uro-gynécologique) avec une souplesse d'utilisation sans égale.

Une première salle de radiologie est en cours d'installation dans le show-room Fujifilm outre-Atlantique.