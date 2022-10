DMS Group : en perte de 5,1 ME au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, DMS - Diagnostic Medical Systems a réalisé un chiffre d'affaires de 18,6 millions d'euros, en légère progression de +1% par rapport au 1er semestre 2021. Pour rappel, DMS Group a opéré en début d'année 2022 la cession de la division DMS Wellness (0,1 ME au 1er semestre 2021).

L'Ebitda semestriel 2022 de la division DMS Imaging s'est élevé à 1,9 ME, représentant une marge d'Ebitda de 10,3%. La marge d'Ebitda proforma du 1er semestre 2021 s'était établie à 9,7%.

Le résultat net part du groupe ressort à -5,1 ME au 1er semestre 2022.

A l'issue du 1er semestre 2022, la trésorerie disponible est de 4,1 ME. La dette financière s'établissait à 11,6 ME au 30 juin, conduisant à un endettement financier net de 7,5 ME soit un 'gearing net' de 35% contre 6,2 ME fin 2021 ('gearing net' de 30%). Au 30 juin 2022, les capitaux propres de DMS Group s'élevaient à 21,5 ME (20,4 ME au 31 décembre 2021).

DMS Group confirme son projet d'émission et d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) à ses actionnaires.

Perspectives

Consécutivement à l'évolution de la gouvernance du groupe en juillet 2022, le nouveau Président - Directeur général de DMS Group a engagé une revue stratégique de l'ensemble des activités du Groupe, avec pour objectif de poursuivre le développement du groupe, en capitalisant sur les compétences des équipes en place, et de repositionner les actionnaires au centre des objectifs du groupe en insufflant une véritable dynamique boursière.

Le résultat de cette réflexion sera partagé avec les actionnaires et les collaborateurs dans le courant du mois d'octobre dans le cadre d'une communication visant à présenter le plan stratégique de DMS Group. Ce plan stratégique sera axé sur le renforcement de la position d'acteur européen majeur de l'imagerie médicale de DMS Imaging. D'autre part, les réflexions stratégiques se poursuivent au sujet de l'avenir de la division DMS Biotech (participation de l'ordre de 40% dans la société Hybrigenics et ses filiales Stemcis, Adip'Sculpt, Inoviem Scientific et B Celle Design).