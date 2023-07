DMS Group confirme ses ambitions de croissance

(Boursier.com) — DMS - Diagnostic Medical Systems (DMS Group) enregistre un chiffre d'affaires de 20,8 millions d'euros au titre du 1er semestre 2023, en progression de +14% par rapport au 1er semestre 2022, dont 43% de ventes directes en marque propre via des distributeurs, et 57% de ventes indirectes en marque blanche via des accords OEM avec des acteurs mondiaux.

Le 2e trimestre participe pleinement à la forte croissance de la période. Avec un chiffre d'affaires de 10,7 ME en hausse de +13%, il s'inscrit dans la dynamique commerciale du début de l'exercice et constitue un nouveau trimestre record.

Sur le semestre, DMS Group réalise 79% de son chiffre d'affaires à l'international.

Perspectives 2023

Au second semestre, DMS Group continuera de s'appuyer sur de solides moteurs de croissance et au regard de ces perspectives très favorables, DMS Group confirme son objectif de chiffre d'affaires de 40 ME, en organique, en 2023.

A l'horizon de 2027, DMS group prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires d'au moins 60 ME (à périmètre constant), associé à une marge d'EBITDA de 14%.