DMS Group : chiffre d'affaires semestriel stabilisé

(Boursier.com) — Sur l'ensemble du 1er semestre 2022, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires de 18,6 ME, en très légère progression de +1% par rapport au 1er semestre 2021. Les tensions en matière d'approvisionnement, notamment pour certains composants électroniques ou équipements, sont demeurées particulièrement vives au cours du 1er semestre 2022 mais n'ont occasionné que de faibles impacts, grâce à la forte mobilisation des équipes achats, supply chain, R&D et production du groupe.

En radiologie, le chiffre d'affaires semestriel s'est élevé à 15,3 ME (-3%), mais en progression de +1% au 2ème trimestre. DMS souligne que cette légère croissance est d'autant plus satisfaisante que le 2ème trimestre 2021 avait été marqué par le gain d'un appel d'offres important avec la livraison de 21 tables de radiologie Platinum en Italie. Le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre des accords de distribution (Fujifilm, Carestream et Canon) est notamment en forte progression de +120% en France et aux Etats-Unis, avec les tables de radiologie Platinum DRF Adam livrées dans le cadre des partenariats avec Fujifilm Medical Systems et Carestream Health outreAtlantique. Au total, ces accords commerciaux représentent pour la première fois plus de 50% de l'activité radiologie (53%) sur un semestre, contre environ un tiers de l'activité (34%) l'an dernier sur la même période.

En ostéodensitométrie, l'activité reste très dynamique avec une croissance de +38% au 1er semestre 2022, à 2,9 ME. Les ventes à l'export portent la dynamique de cette activité et le carnet de commandes pour les prochains trimestres est qualifié de "bon". Quelques mois après le rapatriement de la production au sein de la nouvelle unité d'assemblage de Gallargues-le-Montueux, le groupe indique avoir d'ores et déjà atteint son niveau nominal de production et met en place les moyens humains pour l'augmenter.

Présentée dans le cadre du Congrès Européen de la Radiologie (ECR - European Congress of Radiology), qui s'est déroulé à Vienne du 13 au 17 juillet 2022, la nouvelle table de radiologie Platinum Néo, basée sur une plate-forme logicielle dotée d'une capacité à embarquer de l'intelligence machine et à terme des fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA), a reçu selon le groupe un très bon accueil de la part des clients et des partenaires commerciaux. Son déploiement international va débuter au deuxième semestre 2022. La division poursuit ses développements dans le cadre du projet MC2, qui vise à développer deux nouvelles solutions d'imagerie haut de gamme, un mobile de radiologie et un arceau de bloc opératoire fabriqués en France, qui viendront renforcer la gamme de produits de DMS Imaging à horizon 2024.