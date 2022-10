DMS Group : chiffre d'affaires en baisse sensible au T3

(Boursier.com) — DMS Group a enregistré au 3ème trimestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 7,4 ME, en repli de -26% par rapport au 3ème trimestre 2021. Comme annoncé fin septembre, afin de faire face aux difficultés en matière d'approvisionnement, notamment pour certains composants électroniques ou pièces au cours des derniers mois, DMS Imaging a rééchelonné son planning de production pendant l'été (principalement sur les mois de juillet et août 2022), entraînant des décalages de livraisons du 3ème au 4ème trimestre 2022. Ces décalages auront un impact quasi inexistant sur le niveau d'activité escompté sur l'ensemble de l'exercice du fait d'un carnet de commandes soutenu.

A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 25,9 ME, en repli limité de

-8% par rapport à la même période l'an dernier.

Consécutivement à l'extension de l'accord de distribution avec Fujifilm, DMS Imaging a enregistré une première vente de sa table de radiologie Platinum DRF au 3ème trimestre 2022 sur la zone Afrique et Moyen-Orient. DMS Imaging souligne que ce nouveau marché géographique adressé par Fujifilm constitue un vecteur supplémentaire de croissance.

En Radiologie, à l'occasion des Journées Francophones de Radiologie (JFR), qui se sont déroulées du 7 au 10 octobre à Paris, DMS Imaging et ses partenaires ont multiplié les présentations de la nouvelle table de radiologie Platinum Néo, futur produit phare de la société dont le déploiement international démarre au deuxième semestre 2022.

Les présentations aux radiologues de cette nouvelle table haut de gamme vont se poursuivre d'ici la fin de l'année à l'occasion des salons professionnels Medica du 14 au 17 novembre à Düsseldorf (Allemagne) et Radiological Society of North America du 27 novembre au 1er décembre à Chicago (Etats-Unis).

La société poursuit ses avancées dans le cadre du projet MC2, visant à développer deux nouvelles solutions d'imagerie haut de gamme, un mobile de radiologie et un arceau de bloc opératoire fabriqués en France, qui viendront renforcer la gamme de produits de DMS Imaging à horizon 2024. Consécutivement à la conclusion du partenariat stratégique avec la société Micro-X pour la fourniture des tubes à rayons X à cathode froide, les essais d'intégration de cette technologie au sein du mobile de radiologie se poursuivent au deuxième semestre 2022.

En Ostéodensitométrie, le carnet de commandes est qualifié de bon et le groupe oeuvre à l'accroissement de ses capacités de production au sein de sa nouvelle unité de production et d'assemblage pour répondre à la demande des clients au cours des prochains mois.

" La division DMS Biotech poursuit la stratégie déployée depuis le 1er janvier 2022. Les recrutements clés sont terminés et l'équipe est maintenant au complet et opérationnelle. Ces investissements permettront à la division DMS Biotech de gagner de nouvelles parts de marché et ainsi sécuriser sa croissance ", ajoute DMS. La présentation du plan stratégique de l'ensemble des activités du groupe reste prévue le 25 octobre.