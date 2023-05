DMS Group : arrêt de la procédure en cours avec Thierry Legon

(Boursier.com) — Diagnostic Medical Systems Group annonce que la Cour d'Appel de Liège a prononcé un arrêt d'accord entre DMS Imaging, division imagerie de DMS Group et spécialiste français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie, et M. Thierry Legon pour mettre fin au litige en cours.

La procédure en cours est mutuellement abandonnée par les parties concernées et DMS Imaging retrouve le plein bénéfice du plan de réorganisation judiciaire homologué le 9 février 2021. Ce dernier avait été révoqué par un jugement du tribunal de l'entreprise de Liège du 8 novembre.

La créance de M. Thierry Legon sera payée en actions existantes DMS Imaging détenues par DMS Group, conformément aux prescriptions du plan de réorganisation judiciaire homologué.

Tous les risques concernant cette affaire sont donc levés.