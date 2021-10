DMS Group : accélération de la croissance au troisième trimestre

(Boursier.com) — DMS Group a bénéficié d'une accélération de sa croissance au troisième trimestre : le chiffre d'affaires de 9,9 ME est en croissance organique soutenue de +25% par rapport au 3ème trimestre 2020, en dépit des fortes tensions en matière d'approvisionnement pour certains composants électroniques. A l'issue des neuf premiers mois de l'année 2021, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 28,2 ME, en progression totale de +20%.

La division DMS Imaging totalise un chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2021 de 27,7 ME, en progression de +20% (+27% sur le seul 3ème trimestre). En radiologie, la division a réalisé un trimestre record, avec des ventes portées à 8,4 ME, représentant une progression de +42% sur la période. Depuis le début de l'année, l'activité radiologie s'inscrit désormais en croissance de +23% sur neuf mois, tirant parti d'un carnet de commandes garni. La période a notamment été marquée par une importante livraison de tables à l'international dans le cadre d'un appel d'offres de la Banque mondiale remporté au 1er semestre. Le groupe a également livré au 3ème trimestre les premières tables de radiologie Platinum DRF Adam (homologuées par la FDA) aux EtatsUnis dans le cadre de l'accord commercial avec Fujifilm Medical Systems U.S.A sur le marché nord-américain. En ostéodensitométrie, l'activité s'est inscrite en recul au 3ème trimestre 2021 (-25%) en raison d'un effet de base défavorable. Le 3ème trimestre 2020 avait notamment été marqué par un rebond de la croissance avec la livraison d'une importante commande d'ostéodensitomètres pour un pays d'Amérique du Sud. Sur neuf mois, l'activité continue de s'inscrire en croissance de +3%, avec un chiffre d'affaires porté à 3,4 ME, qui tire parti de la montée en puissance du contrat avec Fujifilm.

Le chiffre d'affaires de la division DMS Biotech a été porté à 0,4 ME sur neuf mois, en croissance de +12% par rapport à la même période l'an dernier, principalement pour les ventes des dispositifs Adip'sculpt, grâce à la reprise des différentes chirurgies en bloc opératoire.

DMS Group parle d'un carnet de commandes solide pour la fin d'année mais doit néanmoins faire face à des tensions accrues en matière d'approvisionnement. " En faisant preuve d'agilité en matière de sourcing et grâce à une politique d'anticipation de ses commandes pour certains composants, DMS Group est aujourd'hui en mesure de livrer les commandes de systèmes pour sa division DMS Imaging ", explique le groupe. Parallèlement, DMS poursuit au 4ème trimestre le rapatriement de l'ensemble de la production des systèmes d'ostéodensitométrie au sein de sa nouvelle unité de production et d'assemblage de Gallargues-le-Montueux. Finalisé d'ici la fin de l'année 2021, ce rapatriement constituera un vecteur important d'efficacité opérationnelle, de gains de marge et de mutualisation des coûts à l'échelle du groupe.

A l'occasion des Journées Francophones de la Radiologie (JFR), qui se sont déroulées à Paris du 8 au 11 octobre 2021, DMS Imaging inique avoir reçu de nombreuses marques d'intérêt pour sa nouvelle table de radiologie, la Platinum Néo, version haut de gamme de la table Platinum. Basée sur une toute nouvelle plate-forme logicielle dotée d'une capacité à embarquer de l'intelligence machine, cette nouvelle table pourra également intégrer des fonctionnalités d'IA (intelligence artificielle) et de nouvelles options à forte valeur ajoutée. La Platinum Néo a reçu le Prix de l'innovation (catégorie Imagerie X/Ray (conventionnel, mammo, ostéo) / Echographie) de la Société Française de Radiologie à l'occasion des JFR 2021. Toujours à l'occasion des JFR 2021, DMS group a également présenté sa dernière innovation en ostéodensitométrie : la gamme STRATOS 3D-DXA, dotée d'une technologie qui utilise les images de densité minérale osseuse en 2D pour reconstruire une image 3D.