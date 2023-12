DMS Group a présenté ses nouvelles solutions d'imagerie médicale à l'occasion du salon mondial de la RSNA

(Boursier.com) — Diagnostic Medical Systems Group, spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, a participé au Radiological Society of North America (RSNA) du 26 au 30 novembre 2023 à Chicago (Etats-Unis). A cette occasion, la société a présenté sa gamme de solutions d'imagerie médicales et ses prochaines innovations.

-Renforcement de l'offre après l'acquisition de Solutions For Tomorrow spécialisée dans les équipements d'imagerie médicale mobiles motorisés ;

-Développement d'un mobile de radiologie et d'un arceau de bloc opératoire ;

-Intégration de l'Intelligence Artificielle dans tous les équipements avec le lancement de la suite logicielle "Adam multiplateforme".

La Radiological Society of North America (RSNA) est une conférence annuelle qui rassemble des professionnels couvrant toute la gamme des sous-spécialités radiologiques dans plus de 150 pays à travers le monde. Le thème choisi pour cette année, Leading Through Change, a mis l'accent sur la façon dont les professionnels de la radiologie peuvent être proactifs et leader du changement dans leur domaine.

DMS Group s'inscrit pleinement dans cette dynamique et a présenté son offre de solutions en réponse aux grandes tendances qui structurent l'évolution du secteur de l'imagerie médicale :

-Augmentation des besoins de santé en raison du vieillissement de la population ;

-Décentralisation des centres de radiologie visant à optimiser le parcours de soins des patients tout en luttant contre les déserts médicaux ;

-Nouvelles applications de thérapies guidées par l'image combinée à l'intégration de l'IA ;

-Accroissement de la mobilité pour amener l'imagerie vers le patient.