DMS fait le point sur ses activités dans le domaine des biotechnologies (Hybrigenics)

DMS fait le point sur ses activités dans le domaine des biotechnologies (Hybrigenics)









(Boursier.com) — Hybrigenics et ses filiales, qui constituent le pôle DMS Biotech qui porte la stratégie de développement de DMS dans le domaine des biotechnologies, annoncent continuent de travailler sur les développements préclinique et clinique portant sur le traitement de diverses maladies par l'utilisation des dérivés cellulaires du tissu adipeux, ainsi que sur la conception et le développement de nouvelles solutions techniques innovantes.

Dans l'arthrose, le protocole d'injection intra-articulaire qui consiste à injecter au patient ses propres cellules n'est actuellement pas autorisé en France, sauf dans le cadre de procédures coûteuses et complexes difficilement compatibles avec le protocole mis au point. Néanmoins, des tests ont débutés dans certains pays, valorisant la responsabilité des médecins et leur capacité à innover, au sein de cliniques qui souhaitent intégrer cette procédure parmi les alternatives de traitement proposées aux patients. DMS espère que la publication des résultats de l'essai clinique dans une revue médicale spécialisée, validée par un comité d'experts, permettra une plus large dissémination des résultats et des discussions plus concrètes avec certaines autorités compétentes concernant les prochaines étapes à suivre pour rendre accessible la procédure au plus grand nombre. En parallèle, DMS Biotech souhaite poursuivre ses travaux cliniques pour mieux définir les types d'arthrose et les caractéristiques des patients sur lesquels le protocole fonctionne de manière optimale.

Concernant les dysfonctions érectiles, DMS Biotech étudie actuellement le passage en développement clinique (chez l'homme) de sa solution thérapeutique pour le traitement des troubles érectiles pour laquelle une étude chez le rat a été réalisée. Ce projet a obtenu un financement de la Commission européenne. Il implique notamment le développement d'un nouveau procédé d'extraction par action mécanique de certaines populations cellulaires spécifiques du tissu adipeux.

Pour la chirurgie plastique (lipofilling), DMS Biotech travaille sur le développement d'un nouveau produit qui fera prochainement l'objet d'un communiqué spécifique.

Par ailleurs, DMS Biotech possède également un riche portefeuille de brevets liés aux activités historiques d'Hybrigenics, associés aux programmes de recherche et développement de la société portant sur l'Inécalcitol et des protéases spécifiques de l'Ubiquitine (USP7 et 8). Il regroupe plus de 60 brevets encore actifs dans 16 pays. Ce portefeuille de brevets est conservé et les annuités de maintien de ces brevets ont été renouvelées