DMS en croissance au 3ème trimestre

DMS en croissance au 3ème trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 3ème trimestre de l'exercice 2020, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires de 7,9 ME, en croissance de +9%. En dépit d'un contexte de marché toujours fortement perturbé par la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, le groupe a maintenu le cap de la croissance au 3ème trimestre sur l'ensemble de ses divisions. A l'issue des neufs premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé ressort à 23,5 ME, en hausse de 10% en glissement annuel.

La division DMS Imaging a enregistré un chiffre d'affaires de 7,7 ME au 3ème trimestre, en croissance de +7%. DMS Biotech a renoué avec la croissance au 3ème trimestre avec un chiffre d'affaires - constitué des ventes des dispositifs Adip'Sculpt de lipofilling (technique chirurgicale d'autogreffe utilisant le tissu adipeux) - en hausse de +31%. L'activité de la division DMS Wellness, qui a enregistré de nouvelles ventes au 3ème trimestre de la solution Celliss dédiée aux traitements amincissants et anticellulite, demeure néanmoins faible en raison de la situation sanitaire qui pénalise fortement l'activité des hôtels de luxe et des centres esthétiques haut de gamme. DMS Wellness livrera un premier appareil sur le marché américain au 4ème trimestre, ainsi que de nouvelles références en Belgique et au Mexique.