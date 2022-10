DMS - Diagnostic Medical Systems : présentation du plan stratégique

(Boursier.com) — A l'occasion de la présentation de son plan stratégique, DMS - Diagnostic Medical Systems convie ses actionnaires et tous les investisseurs individuels à une visioconférence, le mardi 25 octobre à 18h. Lors de cette visioconférence, Samuel Sancerni, Président - Directeur général de DMS Group, fera état de la revue stratégique de l'ensemble des activités du Groupe engagée au cours de l'été et présentera les principaux axes du futur plan stratégique de DMS Group, axé sur le renforcement de la position d'acteur européen majeur de l'imagerie médicale. Il répondra également aux questions des actionnaires et des investisseurs individuels sur ce plan stratégique et les perspectives de DMS Group.

Pour s'inscrire, il est demandé d'adresser un mail à DMS@actus.fr. Les détails de connexion seront communiqués après inscription.