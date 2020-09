DMS : développement à Hong Kong avec WKK

(Boursier.com) — DMS Biotech, division de Diagnostic Medical Systems Group consacrée aux biotechnologies et spécialisée dans le développement de solutions techniques innovantes pour l'utilisation du tissu adipeux en médecine, constituée d'Hybrigenics et de ses filiales, se développe à Hong Kong. Un accord commercial a été signé avec le groupe chinois WKK (Wong's Kong King) International Ltd. pour la distribution exclusive à Hong Kong des solutions techniques Adip'sculpt pour des applications en chirurgie plastique et de la solution technique Stemcis, utilisée dans le cadre de l'essai clinique sur l'arthrose.

Une première série d'interventions chirurgicales vient d'être réalisée chez des patients atteints de gonarthrose bilatérale (touchant les deux genoux), sous la direction du Dr. Kwok, chirurgien orthopédique au sein d'une clinique privée propriété du groupe WKK. Les retours à court terme des patients sont très positifs et le Dr. Kwok a fait part de sa satisfaction concernant la procédure, encourageant ainsi le groupe WKK à l'intégrer à son portefeuille de produits. Le protocole d'injection intra-articulaire de cellules adipeuses et ses résultats seront présentés par le groupe WKK au 40ème congrès de l'HKOA (Hong Kong Orthopaedic Association) prévu en fin d'année.