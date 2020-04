DMS : chiffre d'affaires trimestriel bien orienté

DMS : chiffre d'affaires trimestriel bien orienté









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 1er trimestre de l'exercice 2020, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires de 7,6 ME, en croissance de +16%. En Radiologie, la croissance s'est élevée à +16%, portée par les accords commerciaux internationaux (Carestream, Fujifilm Europe) et les référencements en France auprès des groupements d'achats (UniHA et UGAP). En ostéodensitométrie, le chiffre d'affaires a crû de +36%, bénéficiant toutefois d'un effet de base favorable par rapport au 1er trimestre 2019 du fait de l'interruption des livraisons d'ostéodensitomètres aux clients pendant plusieurs semaines l'an dernier en raison de la défection du sous-traitant.

Concernant DMS Biotech, la finalisation du rapport de l'essai clinique pilote sur l'utilisation des cellules du tissu adipeux dans le traitement de l'arthrose, qui devait être achevé fin mars 2020, est retardée, le médecin responsable de l'étude étant mobilisé par l'épidémie de coronavirus (Covid-19).

Sur le plan commercial, le carnet de commandes en radiologie demeure soutenu, le groupe n'ayant pas enregistré à ce jour d'annulations significatives de commandes, mais principalement des décalages de livraisons à la demande des clients. En Ostéodensitométrie, la dynamique commerciale est en revanche temporairement impactée par le contexte sanitaire. Sur le plan industriel, la production est freinée depuis la mi-mars par l'organisation du travail mise en place pour respecter les règles sanitaires (gestes barrières et mesures de sécurité), et plus largement par les mesures de confinements et leurs conséquences (arrêts de collaborateurs pour garde d'enfants, etc.).

La construction de la future unité industrielle de production et d'assemblage à Gallargues le Montueux est interrompue depuis mi-mars. En fonction de la durée des mesures de confinement, cette interruption est de nature à retarder la livraison de ce futur outil de production, initialement prévue au deuxième trimestre 2020.

En termes d'activité, les conséquences de cette crise sanitaire sur le 1er trimestre 2020 sont limitées. La situation étant par nature extrêmement évolutive, DMS admet qu'il est pour l'instant difficile d'en quantifier précisément les effets sur l'activité en 2020, en particulier si la crise sanitaire se prolongeait ou si les mesures de confinement venaient à se durcir. Dans ce contexte inédit, DMS Group réfléchit, comme bon nombre de sociétés du secteur de la santé, à des développements pour adresser le plus rapidement et efficacement possible les problèmes liés au coronavirus que ce soit en matière de diagnostic ou de thérapie.

Ainsi, afin de répondre à une demande de l'AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris), DMS Imaging a mobilisé des ressources R&D, Supply chain, Production et Service après-vente pour pouvoir livrer très rapidement, dès avril et mai, des systèmes numériques d'imagerie d'urgence de radiographie thoracique et pulmonaire pour plusieurs hôpitaux de l'AP-HP.

Par ailleurs, au-delà des informations communiquées par Hybrigenics Services (filiale à 19,99% d'Hybrigenics), la division DMS Biotech étudie actuellement la possibilité de résoudre la problématique majeure du syndrome de détresse respiratoire aiguë, pathologie à composante inflammatoire qui affecte les patients sévèrement atteints du Covid-19, par l'utilisation de cytokines anti-inflammatoires sécrétées par les cellules souches autologues d'origine adipeuse. Deux projets de recherche sont d'ailleurs en cours dans cette voie avec des cellules souches ombilicales ou issues de la moëlle osseuse : un projet australien mené par la société Mesoblast, cotée au Nasdaq, et l'autre au sein des équipes de recherche de l'AP-HP.