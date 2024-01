DMS : chiffre d'affaires 2023 en hausse de 15%

(Boursier.com) — DMS Imaging a enregistré un chiffre d'affaires 2023 de 40,5 ME, en hausse de 15% par rapport à l'exercice 2022, ce qui est conforme aux prévisions de la société d'imagerie médicale. Les ventes directes en marque propre via des distributeurs représentent 42%, et les ventes indirectes en marque blanche pour des acteurs mondiaux, 58%.

Au cours de l'exercice 2023, l'évolution favorable du mix produit s'est poursuivie en faveur d'une contribution croissante de l'activité Ostéodensitométrie. L'activité Radiologie progresse de 8% à 31,5 ME et l'activité Ostéodensitométrie bondit de 50% à 9 ME (dont une progression de +69% sur le 4e trimestre, à 2,6 ME). Grâce à cette forte progression, l'ostéodensitométrie, structurellement plus contributive à la rentabilité, concentre 22% de l'activité totale de l'année contre 17% en 2022.

En 2024, DMS Imaging entend poursuivre sa croissance rentable. Les dernières avancées commerciales contribueront à cette dynamique, avec notamment :

- Le lancement de la nouvelle table de radiologie pour Canon Medical Systems Europe, La Xavion. Canon présentera la table à l'European Congress of Radiology (ECR 2024 début mars) qui correspondra au véritable lancement commercial sur toute l'Europe.

- L'extension de l'accord de distribution en marque blanche avec Fujifilm Healthcare : après avoir étendu ces accords à l'Afrique et au Moyen-Orient en 2022, Fujifilm Healthcare Americas a lancé la commercialisation de l'ensemble des solutions du Groupe DMS (Ostéodensitométrie et Radiologie en Amérique centrale et en Amérique du Sud à compter du 4e trimestre 2023. Les premières commandes seront enregistrées dès la fin du 1er trimestre, permettant d'anticiper une nouvelle hausse de la contribution du continent américain à l'activité totale. Le marché devrait rester très dynamique en France ou les ventes Fujifilm représentent 25% du marché, et en Italie où il reste 56 tables à livrer dans le cadre de l'appel d'offre du CONSIP (service central des achats de l'État).

En complément, DMS Imaging prépare le lancement d'un équipement mobile de radiologie basé sur une toute nouvelle technologie de Carbon Nano Tube (CNT) qui rentrera en certification au 2e trimestre 2024. Cette nouvelle technologie autorisera davantage de mobilité et de flexibilité, tout en offrant une qualité d'image nettement supérieure aux technologies concurrentes.

Enfin, DMS Imaging lancera à l'ECR (European Congress of Radiologie) Adam multiplateforme, une nouvelle version de sa suite logicielle propriétaire qui sera progressivement intégrée sur toute la gamme d'équipements commercialisés par le groupe et qui intégrera des fonctions avancées d'intelligence artificielle (IA)