DMS Biotech présente les avancées de sa filiale Inoviem Scientific

(Boursier.com) — DMS Biotech (ex-Hybrigenics) poursuit son investissement, via les BSAAIR souscrits en 2021, dans sa fililale Inoviem Scientific portant sa participation à 46%. L'investissement de 1,5 ME en 2022 a permis à la société de compléter son outil industriel, accroître sa capacité de production et consolider son business modèle.

En 2022 la société a intégré un bâtiment de 700 m(2) et déploie son expertise auprès de grands groupe pharmaceutiques internationaux. Son approche centrée sur le patient dès les phases discovery et préclinique vient d'être confortée par la décision de la Food & Drug Administration (FDA) qui n'exige plus que tous les médicaments soient testés sur des animaux avant d'être testés sur l'homme. Depuis plus de 10 ans la société Inoviem Scientific promeut l'importance de changer de paradigme en prenant en compte le patient dès les premières étapes du développement d'un composé pharmacologique.

Afin de soutenir ce parti pris, la société a développé sa propre filière de tissus en Europe et en Asie. Cette filière offre aux clients d'Inoviem Scientific la possibilité d'accéder à une médecine de précision par le développement du bon traitement admistré au bon moment au patient adéquat. Les technologies, les capacités et l'approche singulière de la société font d'Inoviem Scientific l'une des rares sociétés engagées dans la sécurisation de l'investissement des divers acteurs impliqués dans le développement du médicament. Les parts de marché en cours d'acquisition montrent l'ouverture du secteur en faveur des innovations portées par Inoviem Scientific.

La société a déployé deux technologies propriétaires : PIMS Technlogy et InOpera complétant ainsi sa chaîne de valeur dédiée à la recherche paharmaceutique.