DMS : belle acquisition confirmée

(Boursier.com) — DMS annonce avoir finalisé l'acquisition de société suédoise Solutions For Tomorrow, spécialiste des équipements radiologiques mobiles. Cette acquisition sera réalisée entièrement par échange d'actions.

Solutions For Tomorrow est spécialisée sur le segment de l'imagerie médicale mobile motorisée avec une solution haut de gamme aux caractéristiques présentées comme " inégalées en termes de compacité, d'ergonomie et de puissance " et protégée par 15 brevets. Elle emploie 23 collaborateurs et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 6 ME.

" L'imagerie médicale digitale mobile améliore considérablement l'efficacité des soins aux patients, tant en termes de diagnostic que de procédures thérapeutiques, grâce à une meilleure qualité d'image, des temps de traitement plus rapides et des doses réduites. L'acquisition de SFT renforce la position du groupe DMS sur ce marché de l'imagerie mobile à croissance rapide ", commente notamment le groupe.

DMS estime que l'intégration de Solutions For Tomorrow permettra d'accélérer l'exécution de son plan Imaging 2027 et d'atteindre un chiffre d'affaires d'au moins 70 millions d'euros associé à une marge d'EBITDA de 14%.

En rémunération de la contribution de 100% des actions de Solutions For Tomorrow, son actionnaire principal Verso Capital, un fonds d'investissement nordique de premier plan, ainsi que les autres coactionnaires recevront 2.753.819 actions DMS, dont 789.533 actions auto-détenues et 1.964.286 actions nouvellement émises.

A l'issue de la transaction, Verso Capital détiendra environ 15% du capital de DMS SA, devenant ainsi un nouvel actionnaire de référence qui accompagnera l'équipe de direction sur le long terme et soutiendra pleinement l'ambition de DMS de consolider le secteur de l'imagerie médicale en Europe sur le long terme