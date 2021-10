DLSI : très nette amélioration des performances

(Boursier.com) — Au 3e trimestre 2021, le Groupe DLSI a réalisé un chiffre d'affaires de 50,1 millions d'euros, en croissance organique de +6,5% par rapport au 3è trimestre 2020, en dépit de l'impact de la pandémie mondiale toujours d'actualité. Le 3e trimestre s'inscrit ainsi dans le prolongement de la première partie de l'année.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 144 ME, et se décompose à hauteur de 90,5 ME pour la France et de 53,5 ME pour l'International. Ce dernier est en hausse de 23,2% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice précédent. Il représente 37,2% du chiffre d'affaires.

Les activités du nucléaire atteignent 11,63 ME, en hausse de +18,4% sur les 9 premiers mois 2021. La filiale Tercio, dédiée au secteur tertiaire, augmente son chiffre d'affaires de +43% par rapport à la même période 2020, et améliore sa rentabilité avec la contribution des placements en progression de 114%. L'activité de placement est en progression de 70% atteignant 1,97 ME sur les 9 premiers mois de l'année.

"Cette évolution, associée à la poursuite de la maîtrise des coûts, permet de nous inscrire dans une nouvelle trajectoire d'amélioration de nos performances à venir", explique le management.