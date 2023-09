(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de DLSI pour les 6 premiers mois de l'exercice 2023 s'établit à 99,23 millions d'euros (93,24 ME au 30 juin 2022), soit +6,4% à taux de change courant.

Depuis le début de l'année 2023, le Groupe DLSI a su mobiliser les ressources nécessaires pour accompagner la croissance de l'activité malgré une pression inflationniste toujours présente. Le chiffre d'affaires France atteint 58,7 ME (-1,6%), à comparer au baromètre Prism'emploi qui annonce une baisse de 3% en moyenne de l'intérim sur le premier semestre 2023. L'international (40,8% du chiffre d'affaires consolidé) enregistre une hausse de +20,6% par rapport au 1er semestre 2022. Le carnet de commande est stable à fin juin.

Le résultat net part du Groupe à fin juin est stable à 2,21 ME (2,2 ME au 30 juin 2022). Il reflète la résilience du Groupe et la solidité des fondamentaux, malgré un contexte géopolitique toujours incertain et de sa bonne maîtrise de la gestion opérationnelle.

La marge d'Ebitda ressort à 4,72% du chiffre d'affaires, en baisse par rapport à celle de 4,86% constatée en 2022.

Finances

Le bilan présente un total de 112,3 ME au 30 juin 2023, (114,7 ME au 30 juin 2022), avec des capitaux propres part du Groupe en progression à 57,9 ME (53,8 ME au 1er semestre de l'exercice précédent). Les créances clients s'élèvent à 44,5 ME au 1er semestre 2023 (41,4 ME au 1er semestre de l'exercice précédent).

Le ratio d'endettement du Groupe est négatif à hauteur de -24,1% au 30 juin 2023 (-9,65% au 30 juin 2022).

Les capitaux propres totaux s'élèvent à 57,9 ME (53,8 ME au 30 juin 2022) en tenant compte du dividende.

Perspectives

Le Groupe DLSI présente des caractéristiques de forte résilience. Si l'environnement actuel reste difficile, le Groupe DLSI reste confiant dans son modèle économique et sa capacité à s'adapter dans un contexte international incertain.

Le Groupe DLSI continue d'observer une demande soutenue de la part de ses clients avec un carnet de commande en augmentation par rapport au 30 juin 2022.