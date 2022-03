DLSI redresse ses résultats

(Boursier.com) — Le groupe de recrutement et de placement de personnel DLSI a retrouvé des résultats plus robustes sur l'exercice 2021 après une année 2020 difficile : le résultat opérationnel remonte à 5,07 ME et le bénéfice net à 2,94 ME. La marge opérationnelle passe de 1,1% en 2020 à 2,6% du chiffre d'affaires 2021.

Il sera proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires du 17 juin 2022 la distribution d'un dividende de 0,30 euro par action.

En prenant l'hypothèse d'un contexte économique global qui ne se dégrade pas de manière significative, DLSI pense que la bonne dynamique du groupe en France et à l'International constatée sur les premiers mois de l'exercice 2022 devrait se poursuivre au second semestre.