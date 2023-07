DLSI publie un Chiffre d'affaires consolidé au 1er semestre 2023 de 99,2 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé des 6 premiers mois de l'exercice 2023 de DLSI s'est établi à 99.232 KE à comparer à 93.239 KE au 30 juin 2022 (+6,4%).

Depuis le début de l'année 2023, le Groupe DLSI a su mobiliser les ressources nécessaires pour accompagner la croissance de l'activité malgré la pression inflationniste.

En France, le chiffre d'affaires réalisé en contrats-cadres, signés le plus souvent avec de plus grands comptes, a progressé de 16,8% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires France atteint 58,7 ME (-1,6%), à comparer au baromètre Prism'emploi qui annonce une baisse de 6,6% de l'intérim sur un an au 31 mai 2023.

L'International (40,8% du chiffre d'affaires consolidé) enregistre une hausse de 20,6% par rapport au 1er semestre 2022.

On constate aussi au premier semestre 2023, par rapport au S1 2022, que :

L'activité du nucléaire (maintenance et rénovation d'unités du parc de centrales nucléaires en France) s'élève à 8,3 MEUR, soit +3% ;

L'activité de placement (recrutement de personnels pour le compte d'entreprises) atteint un montant de 1,4 ME, soit au même niveau que l'exercice précédent.

Le carnet de commande est stable à fin juin.

Le Groupe DLSI dispose d'une grande autonomie financière pour exécuter sa stratégie. Les prochains mois seront consacrés au développement de la croissance organique dans un contexte qui s'améliore.

Après un début d'année encore perturbé au plan commercial, le Groupe DLSI est confiant dans sa capacité à réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats en 2023.

Prochain rendez-vous : Publication des comptes consolidés du 1er semestre, le 29 septembre 2023 (après bourse).