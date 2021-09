DLSI : prudent mais confiant au terme du 1er semestre

(Boursier.com) — Sur ce 1er semestre 2021, DLSI réalise un chiffre d'affaires de 93,88 millions d'euros (68,48 ME un an plus tôt). Les chiffres d'affaires France, Luxembourg et Suisse enregistrent une nette hausse, laquelle devrait permettre de retrouver progressivement un niveau de ventes à la hauteur des ambitions du Groupe. Le chiffre d'affaires Allemagne (1,8 ME) est globalement stable.

Cette solide reprise de l'activité se traduit directement dans les résultats qui ressortent en forte amélioration. Le résultat opérationnel courant a progressé de 2,8 ME, pour s'établir à 2,86 ME (35 kE au 1er semestre 2020). Il représente 3,05% du chiffre d'affaires au 30 juin 2021 (0,05% au 30 juin 2020 et 4,6% au 30 juin 2019). Ceci démontre la résistance du Groupe DLSI à la crise sanitaire et sa bonne maîtrise de la gestion opérationnelle.

La marge d'Ebitda est de 2,99% du chiffre d'affaires en hausse significative par rapport à 2020. Elle reflète l'efficience opérationnelle et la gestion rigoureuse de tous les coûts.

Le résultat net part du groupe s'établit à 723 kE (-1,86 ME 1 an plus tôt).

Structure financière robuste

Le bilan présente un total de 111,7 ME au 30 juin 2021 (101,7 ME au 30 juin 2020), ainsi que des capitaux propres en progression à 49,3 ME (47,5 ME un an auparavant). La trésorerie à la fin du 1er semestre 2021 s'établit à 19,8 ME après remboursements d'emprunts à hauteur de 8,3 ME et souscription de nouveaux emprunts à hauteur de 1 ME. Elle s'élevait à 19,6 MEUR au 31 décembre 2020.

Le ratio d'endettement du Groupe est négatif de 3,6% au 30 juin alors qu'il était positif à 10% au 31 décembre 2020. Les dettes financières s'élèvent à 18 ME à comparer à 24,5 ME au 31 décembre 2020. L'application de la norme IFRS 16 au 30 juin 2021 a eu pour conséquence d'augmenter l'actif immobilisé de 1,9 ME ainsi que les dettes financières du même montant.

Perspectives

La bonne reprise de l'activité au 2e trimestre permet d'anticiper un chiffre d'affaires 2021 significativement supérieur à celui de l'année 2020, sans toutefois retrouver le niveau atteint en 2019.

Le niveau d'activité du Groupe DLSI reste tributaire des incertitudes liées à l'environnement sanitaire, et des impacts de la 4e vague de l'épidémie. Le maintien de l'état d'urgence en France et les dispositions autour du Pass Sanitaire incitent à la prudence en matière de prévisions financières pour l'ensemble de l'année et conduisent le Groupe DLSI à ne pas donner de guidance de résultat en 2021.

Le Groupe DLSI présente des caractéristiques de forte résilience. Si l'environnement actuel reste préoccupant, la capacité de rebond du Groupe permet d'avoir confiance dans son modèle économique.

Sur ces éléments et pour la seconde moitié de l'année 2021, le Groupe DLSI continue d'observer une demande soutenue de la part de ses clients et un carnet de commande en augmentation par rapport à l'an dernier. "Plus que jamais et dans ce contexte extrêmement difficile et inédit, le Groupe DLSI réussit à maintenir le cap grâce aux différentes mesures mises en place en France et à l'international ainsi qu'à l'engagement de toutes ses équipes", explique le management.