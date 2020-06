DLSI : pas de dividende au titre de l'exercice 2019

(Boursier.com) — Les actionnaires de DLSI sont convoqués à l'Assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra à huis clos le vendredi 19 juin 2020 à 10h, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance

- Approbation des comptes consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019

- Affectation du résultat

- Conventions réglementées

- Examen du contrat de bail commercial conclu entre les sociétés DLSI SA et la SA Ray Estate Corporation SA relatif aux locaux sis Avenue Jean Eric Bousch à Forbach

- Examen de la convention de prestations de direction, de développement et de relations publiques (frais de siège) conclue entre la société DLSI SA à la société Marine Interim SAS

- Examen de la convention de gestion de trésorerie conclue entre la société DLSI SA et la société Marine Interim SAS

- Examen de la convention de prestations de centre d'appel conclue entre la société DLSI SA à la société Marine Interim SAS

- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire AccountAudit SAS

- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant Happ et Heff IM SAS

- Fixation de la rémunération allouée au Conseil de surveillance

- Programme de rachat d'actions

- Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités

En raison de l'épidémie de COVID-19, cette assemblée se tiendra à huis clos. Elle sera présidée par Jean-Marie Nantern, Président du Conseil de Surveillance. Le Directoire désigne en qualité de scrutateurs Thierry Doudot et Mme Véronique Lutz, actionnaires et respectivement Président du Directoire et Vice-Présidente du Conseil de Surveillance.

Pas de dividende

Rappelons que pour la première fois depuis 14 ans, en raison de la crise sanitaire, il ne sera pas proposé de dividende lors de l'Assemblée générale. Dans le cadre de la 3e résolution, les actionnaires auront à statuer sur l'affectation du résultat de l'exercice (+4.329.225,12 euros) en "autres réserves", dont le solde s'élèvera après affectation à 34.254.519,18 euros.

Au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2018, DLSI avait distribué 1 euro de dividende par action.