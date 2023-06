DLSI : nouveau Directoire

(Boursier.com) — Le mandat de membre du Directoire de Mme Anne-Marie Rohr a pris fin le 14 juin, à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle. Le Conseil de surveillance la remercie "pour son investissement au profit de la société DLSI SA ces dernières années et pour les années à venir".

En plus de ses fonctions de Directrice Administrative et Financière Groupe, elle est nommée Secrétaire générale Groupe et sera aussi en charge de la Direction des Ressources Informatiques (IT) et des Ressources Humaines.

M. Raymond Birchen, actuellement Directeur Division Nucléaire et Accords Nationaux au sein de la société DLSI SA, a été nommé en qualité de membre du Directoire en remplacement de Mme Rohr aux côtés de Thierry Doudot pour une période de 3 années, à savoir jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025

Le Conseil de Surveillance a désigné les membres du Directoire qui se compose désormais de : Thierry Doudot (Président du Directoire) et Raymond Birchen, qui exerce parallèlement la fonction de Directeur Division Nucléaire et Accords Nationaux.