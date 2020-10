DLSI : le T3 montre un net ralentissement de la baisse du chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Dans un contexte de crise sanitaire majeure, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de DLSI de l'exercice 2020 s'est établi à 115.593 KE, à comparer à 172.295 KE au 30 septembre 2019 soit une baisse de 32,9%. Même si la crise COVID-19 continue à lourdement affecter l'activité du groupe, le troisième trimestre 2020 montre un net ralentissement de la baisse du chiffre d'affaires consolidé limitée à 22,7% contre 57,9% au trimestre précédent.

Les activités du nucléaire atteignent 4.769 KE au troisième trimestre en progression de 1,3% par rapport au T3 2019. Le chiffre d'affaires du nucléaire atteint ainsi 9.822 KE, en baisse de 19,8% sur les 9 premiers mois 2020 comparés aux 9 premiers mois 2019.

Le chiffre d'affaires France (62,4% des ventes consolidées) est réalisé par DLSI SA pour les secteurs de l'Industrie et du BTP et par sa filiale TERCIO pour le secteur tertiaire.

Le chiffre d'affaires à l'International se répartit entre la filiale Suisse PEMSA (32,4% des ventes consolidées), le Luxembourg (2,7%), l'Allemagne (2,3%), la Pologne.

Plus que jamais et dans ce contexte extrêmement difficile et inédit, le Groupe DLSI réussit à maintenir le cap grâce aux différentes stratégies mises en place en France et à l'International ainsi qu'à l'engagement de toutes ses équipes.

"Une structure financière solide, une trésorerie renforcée avec un PGE de 8 ME au second semestre, une organisation souple et adaptable avec un faible niveau de charges fixes, un modèle économique robuste et des équipes soudées font partie des atouts dont dispose DLSI pour faire face à la crise actuelle et reconstruire ses capacités de progression" conclut la direction.

