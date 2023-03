DLSI : le redressement des résultats se poursuit

(Boursier.com) — Le groupe de recrutement et de placement de personnel DLSI a poursuivi le redressement e ses résultats sur l'exercice 2023. Le résultat opérationnel remonte à 7,45 ME après 5,07 ME en 2021 et le bénéfice net à 4,79 ME contre 2,94 ME en 2021. La marge opérationnelle passe de 2,6% en 2021 à 2,4% du chiffre d'affaires 2022.

DLSI indique avoir généré un niveau de trésorerie record de 26,9 ME et se déclare confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs de progression en 2023.

Il sera proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires du 17 juin 2022 la distribution d'un dividende de 0,4 euro par action (0,30 euro par action versé en 2022).

" Les activités liées au nucléaire, au tertiaire et l'activité de placement devraient être en progression plus marquée sur l'exercice en cours en France. Une réflexion se poursuit actuellement quant à la création de trois nouvelles agences spécialisées dans ces activités. Les autres activités en France et à l'International devraient connaître un rythme soutenu en maintenant la politique Groupe de vigilance sur les marges ", précise DLSI.