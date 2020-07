DLSI : le chiffre d'affaires semestriel recule de 39%

DLSI : le chiffre d'affaires semestriel recule de 39%









Crédit photo © Boursier

(Boursier.com) — Dans un contexte de situation sanitaire ayant induit l'arrêt des missions intérimaires et de placement, le groupe DLSI a enregistré une chute de 58% de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2020. Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires s'élève à 38,3 ME et recule de 39% par rapport à 2019. DLSI annonce avoir pris les mesures nécessaires pour atténuer l'impact de cette situation exceptionnelle sur ses résultats, avec notamment un recours au chômage partiel pour environ 70% des collaborateurs en France et à l'International, et l'optimisation de ses coûts de manière générale.

Anticipant un retour à une activité dans la ligne des exercices précédents pour l'année 2021, DLSI a mis en place les financements nécessaires afin de traverser sereinement cette période et a adapté sa structure de coûts afin de limiter les pertes du semestre. Le Groupe a négocié, avec son pool bancaire (BPL, Crédit Agricole et Crédit Lyonnais), la mise en oeuvre d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 8 ME. DLSI rappelle également sa décision de ne pas verser de dividende en 2020 afin d'allouer l'intégralité de ses ressources financières à son développement. Comme annoncé le 31 mars à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2019, DLSI ne communique aucun objectif chiffré pour l'exercice 2020.